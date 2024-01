Ações da China sobem após BC reduzir taxa de compulsório

O iuan chinês manteve-se estável em relação ao dólar norte-americano.

As três sessões de recuperação ocorreram depois que o índice de blue-chips CSI 300 atingiu uma mínima em cinco anos na semana passada, à medida que a segunda maior economia do mundo luta com uma frágil recuperação pós-pandemia, dívidas pesadas do governo local e um setor imobiliário enfraquecido. O índice se recuperou mais de 5% desde a recente baixa.

O banco central chinês também disse na quarta-feira que está ampliando os usos para empréstimos imobiliários comerciais pelos bancos, em seu mais recente esforço para aliviar a crise de liquidez enfrentada por empresas do setor imobiliário no país.

Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,03%, a 36.236 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,96%, a 16.211 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 3,03%, a 2.906 pontos.