Ações da IBM tocam máxima em mais de 10 anos com perspectiva otimista para IA

NOVA YORK (Reuters) - As ações da IBM subiram 12% e atingiram uma máxima em mais de 10 anos nesta quinta-feira, após a empresa divulgar uma perspectiva melhor do que o esperado para sua receita, apoiada pela forte demanda por seus serviços de inteligência artificial (IA).

As encomendas do negócio de IA generativa da IBM dobraram no quarto trimestre e a empresa prevê que elas contribuirão para o crescimento em cerca de 4% a 6% da receita em 2024, conforme relatado pela empresa na quarta-feira.

Os papéis da IBM avançaram a até 194,93 dólares, nível mais alto desde junho de 2013, adicionando cerca de 19 bilhões de dólares ao valor de mercado da empresa. No acumulado do ano, as ações registram valorização de cerca de 18%.