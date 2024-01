Ações europeias têm pouca movimentação antes de decisão de política monetária do BCE

A decisão de juros do BCE está marcada para às 10h15 (horário de Brasília), com ampla expectativa de manutenção no patamar atual de 4%, embora o banco deva rejeitar apostas de um afrouxamento agressivo da política nesta primavera na Europa.

A decisão será seguida pela coletiva de imprensa da presidente do BCE, Christine Lagarde, que pode dar pistas sobre o momento de início dos cortes.

Os mercados estão precificando quase 130 pontos-base (bps) de cortes este ano, abaixo dos cerca de 150 bps de aproximadamente duas semanas atrás.

"Os investidores estarão altamente sintonizados com a mais recente avaliação da inflação e das perspectivas de crescimento da presidente Christine Lagarde", disse Susannah Streeter, chefe de dinheiro e mercados da Hargreaves Lansdown, em nota.

Entre as empresas que tinham movimentação significativa, Nokia subia 6,7%, após seu lucro operacional do quarto trimestre superar as expectativas.

. Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 0,12%, a 7.518 pontos.