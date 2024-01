Ações sobem impulsionadas pelo setor de tecnologia e BCE mantém juros inalterados como esperado

O destaque do dia foi o BCE, que manteve as taxas de juros inalteradas em um nível recorde de 4%, conforme esperado, e reafirmou seu compromisso com o combate à inflação, sem qualquer indício de que autoridades estejam sequer contemplando a flexibilização da política monetária.

No entanto, os mercados ouviram indícios de uma mudança de tom e estão apostando em cortes na taxa de depósito que estão por vir.

"A coletiva de imprensa de hoje apresentou uma clara mudança "dovish" (mais flexível com a inflação) no pensamento do BCE, reconhecendo uma inclinação negativa do crescimento e da inflação em comparação com as previsões de dezembro do BCE", disse Peter Sidorov, economista sênior do Deutsche Bank.

"Embora os cortes nos juros ainda não estejam sendo discutidos, Lagarde deixou a porta aberta para que o BCE mude de rumo rapidamente se os dados o justificarem."

Ainda assim, os mercados estão precificando quase 130 pontos-base de flexibilização este ano, abaixo dos cerca de 150 pontos-base de duas semanas atrás. [0#ECBWATCH]

O setor de tecnologia liderou os ganhos setoriais, em alta de 1,8%, já que a fabricante holandesa de equipamentos para semicondutores ASML continuou sua sequência de altas e atingiu novos picos, avançando 4,6%.