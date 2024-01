Ataques no Mar Vermelho levam BHP a desviar alguns navios pela costa africana

(Reuters) - A mineradora australiana BHP Group disse nesta quinta-feira que as perturbações no Mar Vermelho estão forçando alguns dos seus prestadores de serviços de transporte de mercadorias a optar por rotas alternativas, como o Cabo da Boa Esperança, na África, enquanto outros ainda preferem o Mar Vermelho com controles adicionais.

"O Mar Vermelho é uma das principais rotas marítimas do mundo, no entanto, a maioria dos embarques da BHP não passa por esta rota", e não houve grandes interrupções nos negócios até agora, disse a maior mineradora listada do mundo em um comunicado.

A mudança segue relatos de empresas como as petroleiras BP e Shell que interromperam o trânsito pelo Mar Vermelho, uma vez que os ataques a navios comerciais por parte dos houthis alinhados com o Irã impediram o comércio entre a Europa e a Ásia.