Autores de processo exigem 582 milhões de euros de empresa alemã por rompimento de barragem em Brumadinho (MG)

O Tribunal Regional de Munique decidirá se a lei brasileira pode ser aplicada durante o processo, disseram os autores do processo, acrescentando que isso facilitaria a responsabilização da empresa alemã.

Os advogados da TÜV Süd atribuíram a responsabilidade à Vale, que operava a barragem.

"A responsabilidade da operadora da barragem foi legalmente definida no Brasil, e as partes afetadas estão sendo amplamente indenizadas... As queixas apresentadas pelos autores contra a TÜV Süd, portanto, não existem", afirmou a empresa em comunicado por email.

(Reportagem de Joern Poltz)