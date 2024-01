Azul faz acordo com Silver Airways para ampliar opções de destinos internacionais

O codeshare, que significa o compartilhamento de voos entre duas empresas aéreas, permitirá que clientes adquiram passagens aéreas do Brasil para as bases da Azul em Fort Lauderdale e Orlando, e, de lá, conectem-se a outros destinos turísticos nos Estados Unidos.

As opções de destinos incluem Key West, Tampa, Gainesville, Orlando, todos no Estado norte-americano da Flórida, a partir de Fort Lauderdale, enquanto, a partir de Orlando, as opções são Key West e Fort Lauderdale.

Será possível também chegar a algumas ilhas nas Bahamas, como North Eeuthera, Freeport, Georgetown e Turks and Caicos, afirmou a Azul em comunicado à imprensa.

Atualmente, a Azul opera 15 voos diretos que ligam Fort Lauderdale a Recife (PE), Manaus (AM), Campinas (SP), Belém (PA) e Belo Horizonte (MG) e outros 11 voos de Orlando para Campinas (SP), Recife (PE) e Belo Horizonte (MG).