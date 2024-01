Ibovespa avança com apoio de Petrobras e noticiário externo no radar

DESTAQUES

- PETROBRAS PN avançava 1,64%, a 38,50 reais, buscando suporte na alta dos preços do petróleo no exterior, com o Brent em alta de 1,29%, após queda na véspera.

- VALE ON caía 0,03%, a 69,88 reais, tendo com pano de fundo comportamento misto dos futuros do minério de ferro, ruídos envolvendo planos do governo de emplacar o ex-ministro Guido Mantega na mineradora permanecem no radar. No ano, papel subiu em apenas três pregões até a quarta-feira, com o declínio no mês somando quase 9,5%, ou cerca de 33 bilhões de reais em valor de mercado.

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhava 0,62%, a 32,60 reais, endossando o sinal positivo do Ibovespa, enquanto BRADESCO PN subia 0,26%, a 15,36 reais.

- SLC AGRÍCOLA ON valorizava-se 2,82%, a 19,66 reais, tendo de pano de fundo relatório do Santander iniciando a cobertura dos papéis com recomendação "outperform" e preço-alvo de 23 reais.

- MRV&CO ON caía 2,24%, a 7,85 reais, após duas altas seguidas, tendo no radar relatório do Citi cortando a recomendação dos papéis para "neutra" e o preço-alvo de 11 para 9 reais. No mesmo relatório, com outros ajustes para papéis do setor, os analistas elevaram Tenda para "compra", bem como o preço-alvo de 12 para 14 reais. TENDA ON, que não está no Ibovespa, subia 5,57%, a 10,43 reais.