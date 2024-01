Meta adota novas regras para proteger adolescentes de mensagens no Instagram e Facebook

(Reuters) - A Meta Platforms está construindo mais salvaguardas para proteger seus usuários adolescentes de mensagens diretas no Instagram e no Facebook, informou nesta quinta-feira a empresa de redes sociais. A medida chega semanas depois de a dona do WhatsApp ter dito que esconderia mais conteúdos dos adolescentes, após órgãos reguladores terem pressionado a maior rede de mídias sociais do planeta a proteger as crianças de conteúdo impróprio. A pressão por mais regulação foi catapultada pelo testemunho, no Senado norte-americano, de um ex-funcionário da Meta, que disse que a empresa estava ciente do assédio e de outras formas de danos contra adolescentes nas duas plataformas, e mesmo assim não agiu para mudar esse cenário. A Meta informou que, por padrão, adolescentes não vão mais receber mensagens diretas de pessoas que não seguem ou às quais não estão conectadas no Instagram. Também será necessária a aprovação parental para mudar algumas configurações no aplicativo. No Messenger, contas de usuários com menos de 16 anos -- e 18 em alguns países -- somente receberão mensagens de amigos no Facebook ou pessoas que estão conectadas por meio de contatos no telefone celular. A Meta adicionou que pessoas acima de 19 anos não poderão mandar mensagens para adolescentes que não as seguem. (Reportagem de Akash Sriram em Bengaluru)