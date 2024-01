PIB dos EUA cresce 3,3% no 4º tri puxado por gastos do consumidor e supera expectativas

(Reuters) - A economia dos EUA cresceu mais rápido do que o esperado no quarto trimestre em meio a fortes gastos do consumidor, desafiando as terríveis previsões de uma recessão em 2023 depois que o Federal Reserve aumentou agressivamente as taxas de juros, com o crescimento para o ano inteiro chegando em 2,5%.

O Produto Interno Bruto no último trimestre do ano passado aumentou a uma taxa anualizada de 3,3%, informou o Bureau de Análise Econômica do Departamento de Comércio nesta quinta-feira, em estimativa antecipada do PIB do quarto trimestre.

A economia cresceu a um ritmo de 4,9% no terceiro trimestre.