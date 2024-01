Traders aumentam apostas em corte de juros pelo Fed até maio

(Reuters) - Os contratos futuros que acompanham a taxa básica de juros do Federal Reserve subiram nesta quinta-feira, depois que um relatório do governo mostrou que o crescimento econômico dos Estados Unidos foi mais forte do que o esperado no último trimestre e a inflação esfriou, com traders aumentando as apostas de que o banco central norte-americano começará a cortar as taxas até maio, se não em março.

Os preços dos contratos futuros após os dados refletiram cerca de 45% de probabilidade de um primeiro corte nas taxas de juros em março e 90% de chance de um primeiro corte em maio.

(Reportagem de Ann Saphir)