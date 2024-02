CORREÇÃO-Receita do setor de máquinas e equipamentos encerra 2023 com recuo de 11%, diz Abimaq

Somente em dezembro, o recuo na receita líquida foi de 22,4% ante mesmo período em 2022, a 18,78 bilhões de reais, enquanto a receita líquida interna recuou 25,3%, a 13,3 bilhões de reais, informou a entidade.

A Abimaq disse que o consumo aparente de máquinas e equipamentos em dezembro caiu 20,4% contra mesmo mês em 2022, a 24,47 bilhões de reais.

Já as exportações do setor no último mês de 2023 recuaram 5% ano a ano, para 1,12 bilhão de dólares, ao passo que as importações retraíram 1,5%, para 2,19 bilhões de dólares.