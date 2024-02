Criação de vagas privadas nos EUA fica abaixo das expectativas em janeiro, mostra ADP

O relatório da ADP, desenvolvido em conjunto com o Laboratório de Economia Digital de Stanford, foi publicado antes da divulgação, na sexta-feira, do relatório de emprego do Departamento do Trabalho, mais abrangente e mais observado, referente a janeiro.

O relatório da ADP tem sido um indicador ruim para prever a parcela de vagas privadas no relatório de emprego do governo. Embora o crescimento do emprego tenha desacelerado em relação ao ritmo observado em 2022, o mercado de trabalho continua saudável. O Departamento do Trabalho informou na terça-feira que havia 9,026 milhões de vagas de emprego disponíveis no último dia de dezembro, com 1,44 oportunidades para cada pessoa desempregada.

De acordo com uma pesquisa da Reuters com economistas, espera-se que o Departamento do Trabalho informe que a criação de empregos privados fique em 155 mil empregos em janeiro. Estima-se que o total das aberturas de empregos não agrícolas tenha ficado em 180 mil, depois de 216 mil no mês anterior.

(Por Lucia Mutikani)