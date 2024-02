Milei recorre ao Tinder para marcar encontro com Big Techs

BUENOS AIRES (Reuters) - O presidente da Argentina, Javier Milei, está procurando um encontro pelo Tinder: com a indústria Big Tech, de grandes empresas de tecnologia.

O ex-comentarista de economia fez uma publicação nesta quarta-feira dizendo que conversou com o co-fundador do aplicativo de encontros Tinder, Sean Rad, para organizar uma cúpula de tecnologia -- parte de uma tentativa mais ampla de Milei de incentivar o interesse empresarial na Argentina, do setor petrolífero ao tecnológico e de mineração.

“Acabei de ter uma ligação com @seanrad, fundador do Tinder, e concordamos em fazer uma reunião em Buenos Aires com outros grandes empreendedores do mundo tecnológico”, escreveu na plataforma de redes sociais X, anteriormente conhecida como Twitter.