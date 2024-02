Powell diz que Fed ainda não está "declarando vitória"

(Reuters) - Os formuladores de política monetária do Federal Reserve ainda têm um longo caminho a percorrer para conseguir um "pouso suave" da economia norte-americana, com a inflação em queda e o emprego e o crescimento ainda praticamente intactos, disse o chair do banco central dos Estados Unidos, Jerome Powell, nesta quarta-feira.

"Não estamos declarando vitória", afirmou Powell em uma coletiva de imprensa após a primeira reunião de política monetária do Fed de 2024, na qual as autoridades deixaram a taxa básica inalterada, mas sinalizaram que reduções de juros estão por vir.

(Por Dan Burns)