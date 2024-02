Prefeitura de SP recorre ao TCU para rescindir contrato com Enel

SÃO PAULO (Reuters) - A prefeitura de São Paulo entrou nesta quarta-feira com ação no Tribunal de Contas da União (TCU) para solicitar a imediata rescisão do contrato com a empresa de energia elétrica Enel, conforme nota da gestão municipal.

A prefeitura também pediu mais fiscalização sobre o serviço prestado pela concessionária, "após confirmação de responsabilidade da empresa nas sucessivas falhas na prestação do serviço", disse a gestão de Ricardo Nunes (MDB).

Segundo a nota, a prefeitura já havia solicitado à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) o cancelamento do contrato de concessão da energia elétrica da cidade de São Paulo com a companhia, uma vez que a Enel é uma empresa sob concessão federal e está submetida às regras da agência.