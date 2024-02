Ações da China fecham sem direção comum com medidas de suporte e expansão da indústria

XANGAI (Reuters) - As ações da China terminaram sem direção comum nesta quinta-feira, após quatro sessões de quedas, depois que uma pesquisa do setor privado mostrou que a atividade industrial do país expandiu modestamente em janeiro, enquanto os esforços para estabilizar o mercado pela "equipe nacional" também ajudaram.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com ganho de 0,07%, depois de registrar um recorde de seis quedas mensais consecutivas, enquanto o índice de Xangai caiu 0,64%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, teve alta de 0,52%.

O PMI de indústria do Caixin/S&P Global permaneceu em 50,8 em janeiro, inalterado em relação a dezembro e superando as previsões dos analistas de 50,6, ajudando a elevar a confiança dos empresários a um recorde de alta de nove meses.