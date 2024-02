Inflação da zona do euro desacelera em janeiro, mas núcleo pode decepcionar

FRANKFURT (Reuters) - A inflação da zona do euro desacelerou conforme o esperado no mês passado, mas as pressões subjacentes dos preços caíram menos do que o previsto, provavelmente reforçando o argumento do Banco Central Europeu de que os cortes nos juros não devem ser apressados, mesmo que o próximo passo ainda seja o afrouxamento.

A inflação anual ao consumidor nos 20 países que usam o euro caiu para 2,8% em janeiro, de 2,9% em dezembro, em linha com as expectativas e aproximando-se da meta de 2% do próprio BCE, mostraram nesta quinta-feira dados da Eurostat, a agência de estatísticas da UE.

O crescimento dos preços, agora muito distante de seu pico em território de dois dígitos no final de 2022, caiu com a desaceleração da inflação de alimentos não processados, energia e produtos industriais.