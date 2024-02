Campos Neto alerta que convergência para meta depende de queda de inflação de serviços

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, alertou nesta terça-feira que é difícil pensar em convergência para metas de inflação sem a queda dos preços de serviços.

Em evento promovido pelo BTG Pactual, Campos Neto afirmou ainda que países emergentes estão registrando núcleos de inflação mais baixos do que o padrão histórico.

Pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira mostra que os analistas consultados seguem prevendo alta de 3,81% do IPCA em 2024 e de 3,50% em 2025. A projeção para ambos os anos segue acima do centro da meta oficial, que é de 3,0%, mas abaixo do teto, de 4,50%.