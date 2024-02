Taxas futuras de juros sobem no Brasil após declarações de membros do Fed sobre juros

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs fecharam a quarta-feira em alta, na esteira do avanço dos rendimentos dos Treasuries no exterior, após autoridades do Federal Reserve reforçarem durante o dia discurso cauteloso em relação ao início dos cortes de juros nos EUA, enquanto no Brasil foi divulgado um rombo fiscal de 2,29% do PIB em 2023.

Pela manhã, as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) chegaram a oscilar no território negativo, acompanhando o recuo dos rendimentos dos Treasuries naquele momento e com os investidores deixando em segundo plano os números fiscais divulgados pelo Banco Central.