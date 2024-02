Dólar sobe frente ao real após falas de autoridades do Fed e IPCA

Na B3, às 10:17 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,19%, a 4,9870 reais.

"Os mercados têm em grande parte... absorvido uma série de advertências dos dirigentes do Fed de que um corte nas taxas não está nos planos, pelo menos, até maio", disseram economistas da Guide Investimentos em relatório a clientes. "Neste ambiente... o dólar tem manhã levemente positiva, avançando tanto contra seus principais pares como contra a grande maioria das divisas emergentes."

No exterior, o índice do dólar --que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas-- subia 0,21%, a 104,250.

Na véspera, autoridades como a presidente do Federal Reserve de Boston, Susan Collins; o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari; e a diretora do Fed Adriana Kugler reforçaram a posição do banco central de que são necessários mais dados para haver certeza sobre a trajetória da inflação e espaço para cortes de juros.

Recentemente, após sinais mais cautelosos dos membros do Fed, incluindo o chair Jerome Powell, e dados de emprego norte-americanos mais fortes do que o esperado, operadores de futuros dos juros dos EUA reduziram as apostas de que o início do afrouxamento monetário seria em março. Isso por sua vez, tem apoiado o dólar globalmente.

No Brasil, dados do IBGE mostraram mais cedo que a inflação no Brasil desacelerou em janeiro, mas ainda ficou acima do esperado e levantou preocupações sobre o preço dos alimentos e o núcleo da inflação de serviços.