Bancos dos EUA enfrentarão impacto de US$35 bi com "Basel Endgame", diz consultoria

Cada país decide como aplicará as regras de Basileia acordadas globalmente, o que leva a algumas diferenças na prática, e as regras atuais propostas para os EUA são mais punitivas do que as propostas europeias na forma como o capital de risco de mercado, de crédito e operacional é calculado, acrescentou.

Os bancos europeus podem ganhar cerca de metade da receita perdida por seus pares dos EUA a partir do próximo ano, com empresas financeiras não bancárias, como fundos de crédito privado e provedores de liquidez não bancários, ganhando o restante, diz o estudo, acrescentando que a receita bancária europeia no atacado totalizou 195 bilhões de dólares em 2023.

O Federal Reserve está considerando possíveis ajustes nas regras, que devem ser introduzidas em meados de 2025, depois que os bancos dos EUA alertaram que elas podem forçar um encolhimento do crédito.

Embora a Oliver Wyman espere mudanças na proposta atual das regras, a consultoria disse que o Acordo de Basileia III "pode fechar em grande parte a diferença de retorno entre os bancos dos EUA e da Europa, nivelando o campo de jogo para os europeus".

"Isso representa uma mudança interessante de direção e uma oportunidade para os bancos europeus", disse o sócio da consultoria Ronan O'Kelly à Reuters.

Os bancos europeus perderam participação de mercado para os bancos mais lucrativos dos EUA desde a crise financeira de 2008-09, com as tabelas de recomendação dos bancos de investimento dominadas pelos gigantes de Wall Street.