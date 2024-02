Fed divulga cenários para testes de estresse bancários de 2024

Os testes deste ano atrairão um exame minucioso por parte de investidores, analistas e órgãos reguladores após a falência de três bancos no ano passado, e como os grandes bancos estão lutando contra o Fed em relação aos novos aumentos de capital propostos que eles dizem ser excessivos.

Os testes também ocorrem em meio a preocupações crescentes sobre a exposição dos credores a imóveis comerciais, depois que o New York Community Bank divulgou no mês passado perdas com empréstimos vencidos, afundando suas ações.

O cenário mais severo deste ano inclui uma queda de 36% nos preços dos imóveis residenciais, em comparação com 38% no cenário de 2023, e uma queda de 40% nos preços dos imóveis comerciais, em linha com o cenário do ano passado.

Ele também inclui um aumento de 6,5 pontos percentuais na taxa de desemprego dos EUA, chegando a 10% -- também em linha com o cenário mais severo do ano passado.

O teste deste ano também incluirá, pela primeira vez, uma "análise exploratória" adicional do sistema bancário, que testará a resistência dos credores a uma gama mais ampla de riscos do que os testes tradicionais. A análise exploratória não afetará o capital, informou o Fed.

O teste exploratório incluirá estresses de financiamento que causam uma rápida reavaliação de preços de uma grande proporção de depósitos em grandes bancos, semelhante ao estresse sofrido pelos bancos em março de 2023. Os bancos maiores e mais complexos também serão testados em um cenário em que cinco grandes fundos de hedge dão calote, disse o Fed.