Preços de importados nos EUA registram maior alta em quase dois anos em janeiro

Nos 12 meses até janeiro, os preços caíram 1,3%, de uma queda de 2,4% em dezembro. Os preços anuais de importação já caíram por 12 meses consecutivos, embora o ritmo de queda esteja diminuindo. Dados do governo desta semana mostraram que os preços ao consumidor aceleraram em janeiro, impulsionados por custos de aluguel mais altos, bem como por aumentos de preços no início do ano.

Os mercados financeiros adiaram suas expectativas de corte da taxa de juros de maio para junho. Desde março de 2022, o Federal Reserve aumentou sua taxa básica em 525 pontos-base, para a faixa atual de 5,25% a 5,50%.

Os preços dos combustíveis importados avançaram 1,2% em janeiro, após queda de 7,7% em dezembro. O custo dos alimentos importados aumentou 1,5%, depois de ter caído 0,1% no mês anterior.

Excluindo-se os combustíveis e os alimentos, os preços de importação aumentaram 0,7%, depois de permanecerem inalterados em dezembro.

