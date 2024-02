Servidores do BC fazem paralisação de 48 horas e prometem 'asfixia operacional'

O Sinal afirmou ainda que se não houver avanço significativo na próxima reunião com o governo, agendada para quarta-feira, "haverá um indicativo para a deflagração de uma greve por tempo indeterminado".

O movimento dos servidores do BC por melhores condições de trabalho e salários mais competitivos, que acontece desde o ano passado, vem afetando sistematicamente a divulgação de diversos indicadores do banco, como as notas econômica-financeiras e a taxa de câmbio Ptax, além do Focus e do fluxo cambial.

Em janeiro, a categoria já havia realizado uma paralisação de 24 horas, alegando que o movimento era necessário porque o governo teria atendido a demandas de outros órgãos como Receita Federal e Polícia Federal, deixando de lado o BC.

O Banco Central não se manifestou sobre o ato desta semana.