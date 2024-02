Mundo terá juros altos por mais tempo se tensão geopolítica interromper processo desinflacionário, diz Campos Neto

As interrupções de frotas marítimas têm sido provocadas por militantes houthis aliados ao Irã, que vêm atacando navios internacionais no Mar Vermelho em apoio ao grupo militante palestino Hamas, alvo de Israel na guerra que assola Gaza.

BRASIL

Sobre o cenário doméstico, Campos Neto voltou a dizer nesta quarta-feira que o Brasil possui uma inflação de serviços ainda em um patamar "um pouco acima" do ideal, avaliando que a autoridade monetária não tem os componentes necessários para concluir como será o ritmo da "última milha" do indicador no caminho da convergência.

Seus comentários vieram depois que dados de janeiro do IPCA surpreenderam para cima, embora tenham desacelerado frente a dezembro, com preocupação do mercado financeiro com o nível elevado da inflação de serviços excluindo as passagens aéreas, item mais volátil.

O presidente do BC chamou a atenção também para as expectativas de inflação ainda um pouco acima da meta para os próximos anos, repetindo comentários anteriores. "Para fazer uma queda de juros com credibilidade, a gente precisa ter esse movimento com expectativas de inflação decrescentes, para que tenha uma propagação ao longo da curva", disse Campos Neto.

O mais recente boletim Focus mostra projeção de inflação de 3,51% em 2025 e 3,50% para os dois anos seguintes. O centro da meta oficial para a inflação em 2024, 2025 e 2026 é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.