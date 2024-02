Lucro da Rio Tinto cai 12%, mas gigante do minério de ferro eleva dividendos

Por Himanshi Akhand e Melanie Burton

MELBOURNE (Reuters) - A Rio Tinto divulgou nesta quarta-feira uma queda de 12% nos lucros anuais subjacentes, em linha com as previsões, mas pagou um dividendo final melhor do que o esperado, dizendo que as pressões inflacionárias estavam começando a diminuir.

A Rio disse que seus lucros subjacentes chegaram a 11,8 bilhões de dólares para 2023, abaixo dos 13,4 bilhões de dólares do ano anterior, principalmente devido aos preços mais baixos do alumínio e de sua divisão de minerais. O desempenho ficou alinhado com a estimativa de consenso da LSEG de 11,7 bilhões de dólares.