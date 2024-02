Elementos geopolíticos ganharam mais relevância para dinâmica de preços, diz Galípolo

SÃO PAULO (Reuters) - O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quinta-feira que elementos geopolíticos ganharam mais relevância para a dinâmica global de preços.

Os comentários de Galípolo, feitos em evento organizado pela Câmara Espanhola em São Paulo, vieram em linha com fala recente do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre os riscos inflacionários de interrupções do transporte marítimo na região do Mar Vermelho.

(Por Fernando Cardoso)