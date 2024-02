Pará suspende licenças de duas minas da Vale

Em ambas as notas enviadas pela Vale ao mercado, a companhia reforçou o cumprimento de condicionantes e controles socioambientais de suas atividades conforme a legislação.

A companhia não respondeu imediatamente nesta quinta-feira se as operações em ambas as minas já foram paralisadas.

A Semas informou na véspera que a suspensão do licenciamento ambiental de Sossego ocorreu por descumprimento de condicionantes ambientais, conforme previsto em lei, e que será mantida até que avalie o cumprimento de tais exigências estabelecidas no licenciamento e que as medidas de controle de adequação sejam atendidas.

"A Semas aguarda o ajustamento das medidas de controle das atividades (de Sossego), com foco na diminuição dos danos ambientais e ajustamento das medidas de controle de adequação da atividade", disse a secretaria.

Já sobre Onça Puma, a Semas não respondeu imediatamente a pedidos de explicações nesta quinta-feira.

A mina de Sossego produziu 66.800 toneladas de cobre em 2023, configurando a sua segunda maior mina de cobre da Vale em termos de produção, atrás apenas de Salobo, também localizada no Pará, segundo dados do relatório de produção trimestral da empresa publicado no mês passado.