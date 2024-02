Warner Bros Discovery relata prejuízo acima do esperado após greves em Hollywood

As ações da empresa caíam 1% nas agitadas negociações do pré-mercado.

A receita de publicidade em seu segmento de canais caiu 12%, para 1,95 bilhão de dólares.

A mudança dos clientes da TV para o streaming tem prejudicado a empresa, que busca impulsionar o crescimento de seus serviços de streaming e, ao mesmo tempo, evitar o declínio de seus negócios a cabo.

A Warner Bros Discovery disse que tinha 97,7 milhões de clientes globais de streaming no final do quarto trimestre, incluindo 1,3 milhão de assinantes de sua aquisição da BluTV. Isso em comparação com 95,1 milhões no trimestre anterior.

A empresa está depositando suas esperanças no lançamento da segunda parte da ficção científica "Duna", com Timothee Chalamet e Zendaya. O lançamento foi adiado devido às greves de Hollywood.

O fenômeno cinematográfico "Barbie" ajudou a empresa a dominar a bilheteria no ano passado, com mais de 1 bilhão de dólares em vendas de ingressos em todo o mundo.