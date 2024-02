Exportação de minério de ferro do Brasil já supera total de fevereiro de 2023

OUTRAS COMMODITIES EM ALTA

As exportações de outras commodities do Brasil, como açúcar, algodão, café e petróleo, já tinham superado na semana anterior os totais embarcados em fevereiro de 2023.

Com os embarques da última semana, os volumes ficaram ainda maiores, com o algodão marcando quase 200 mil toneladas, o açúcar 2,5 milhões de toneladas, e o café verde marcando quase 175 mil toneladas.

No caso do petróleo, a exportação do Brasil no acumulado do mês mais do que dobrou em relação ao mês completo de 2023, para 5,2 milhão de toneladas, segundo os dados da Secex.

A exportação de soja do Brasil está bem próxima de superar as 5 milhões de toneladas registradas no mesmo mês do ano passado, apontou a secretaria, enquanto no milho, mantido o ritmo mensal, pode se aproximar do que foi fevereiro de 2023.

Já a exportação de carne bovina refrigerada ou congelada somou no acumulado do mês 143,5 mil toneladas, acima das 126,4 mil toneladas de fevereiro de 2023, segundo a Secex.