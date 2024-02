FMI pede cooperação do G20 em relação a clima e princípios globais de IA

Por Andrea Shalal

SÃO PAULO (Reuters) - As perspectivas de crescimento global de médio prazo são as mais fracas em décadas, mas as principais economias do G20 podem impulsionar as perspectivas de crescimento se trabalharem juntas para enfrentar as mudanças climáticas, evitar restrições comerciais e adotar princípios mundiais para a inteligência artificial (IA), afirmou o Fundo Monetário Internacional.

A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, pediu às principais economias do G20 que "ajam com ousadia" para reconstruir o ímpeto das políticas de reformas após anos "apagando incêndios" na esteira dos choques econômicos causados pela pandemia da Covid-19 e pela guerra na Ucrânia.