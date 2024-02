Ações do Casino sobem 35% depois que tribunal aprova plano de reestruturação

PARIS (Reuters) - As ações do grupo varejista francês Casino saltaram mais de 35% no início das negociações nesta terça-feira, depois que um tribunal de Paris aprovou o plano de recuperação da companhia que é a principal acionista do GPA no Brasil.

As ações do Casino subiram para 0,67 centavos, de um fechamento de 0,495 na segunda-feira e 0,41 na sexta-feira, antes da decisão judicial. As ações do Casino têm sofrido uma queda quase contínua desde o final de 2019, quando valiam 48 euros. Em 2014, o papel valia mais de 97 euros.

O consórcio liderado pelo bilionário tcheco Daniel Kretinsky disse na segunda-feira que um tribunal de Paris aprovou plano do grupo para reestruturar o Casino.