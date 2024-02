OpenAI diz que New York Times "hackeou" ChatGPT para iniciar processo de direitos autorais

(Reuters) - A OpenAI solicitou a um juiz federal que rejeitasse partes do processo por violação de direitos autorais do New York Times contra a empresa, argumentando que o jornal "hackeou" seu chatbot ChatGPT e outros sistemas de inteligência artificial para gerar evidências enganosas para o caso.

A OpenAI afirmou em um documento apresentado no tribunal federal de Manhattan na segunda-feira que o Times fez com que a tecnologia reproduzisse seu material por meio de "instruções enganosas que violam flagrantemente os termos de uso da OpenAI".

"As alegações na queixa do Times não atendem aos seus famosos padrões jornalísticos rigorosos", disse a OpenAI. "A verdade, que virá à tona no decorrer deste caso, é que o Times pagou alguém para hackear os produtos da OpenAI."