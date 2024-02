IRB(Re) chega a cair quase 6% após resultado de 2023

"Vemos que o fraco desempenho operacional do IRB perdurará por mais tempo. Como resultado das anomalias climáticas, os sinistros deverão permanecer sob pressão, uma vez que o setor Rural continua a ser uma exposição significativa."

Eles acrescentaram que este efeito deverá também reduzir o potencial de crescimento dos prêmios, tendo em conta as atuais restrições de adequação de capital, e reiteraram classificação "underperform" para a ação, com preço-alvo de 45 reais.

Às 13:05, os papéis da empresa tinham queda de 3,53%, a 39,85 reais, entre os piores desempenhos do Ibovespa, que cedia 0,6%. Na mínima até o momento, chegaram a 38,88 reais (-5,88%).

Em 31 de dezembro de 2023, a companhia tinha suficiência do patrimônio líquido ajustado em relação ao capital mínimo requerido no montante de 533,9 milhões de reais, o que correspondia a 146% do capital mínimo requerido na data.

O indicador de cobertura de provisões técnicas apresentou suficiência de 438,4 milhões de reais, em comparação ao saldo de 332,1 milhões de reais um ano antes.

Os números constam em relatório da companhia com as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 elaboradas em conformidade com as normas contábeis adotadas pela Superintendência de Seguros Privados (Susep).