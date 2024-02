Petrobras diz não ter decisão sobre dividendos

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras informou nesta quarta-feira que não há qualquer decisão tomada em relação à distribuição de dividendos ainda não declarados.

A petrolífera acrescentou, em esclarecimentos ao mercado, que as decisões da alta administração sobre dividendos, que inclui a proposta de destinação do resultado, a ser submetida à aprovação de assembleia geral ordinária em 25 de abril, serão tomadas com base em sua nova política de remuneração.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas; )