Autoridade do BC japonês pede revisão da política monetária ultrafrouxa

Por Tetsushi Kajimoto

TÓQUIO (Reuters) - Hajime Takata, membro do conselho do Banco do Japão (BOJ, na sigla em inglês), disse que o banco central deve considerar a revisão de sua política monetária ultrafrouxa, incluindo a saída das taxas de juros negativas e o fim do controle de rendimento dos títulos.

As medidas que devem ser consideradas incluem a saída do controle da curva de rendimento, das taxas de juros negativas e um ajuste no compromisso do BOJ de continuar expandindo sua base monetária até que a inflação ultrapasse 2% de forma estável, disse ele em um discurso nesta quinta-feira.