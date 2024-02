BB cumprirá "guidance" prometido, diz presidente

SÃO PAULO (Reuters) - A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, reiterou nesta quinta-feira previsões de desempenho da instituição para 2024, afirmando a analistas e investidores que podem esperar os resultados que o BB se comprometeu a entregar.

"Nós vamos, sim, cumprir o 'guidance' que nós anunciamos há um mês", afirmou a executiva na abertura do BB Day em São Paulo, acrescentando que espera anunciar no ano que vem "o maior lucro líquido da história do Banco do Brasil".

No começo de fevereiro, o BB estimou lucro líquido ajustado de 37 bilhões a 40 bilhões de reais em 2024, o que representa uma melhora ante o resultado líquido positivo de 35,6 bilhões em 2023.