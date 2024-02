Queimadas em Roraima disparam em 2024 e avançam sobre terras indígenas

Do início do ano até 27 de fevereiro, segundo dados do Inpe, foram 2.605 focos ativos de queimadas identificados em Roraima. O número é quase o total de focos que o Estado registrou durante todo o ano passado, 2.659.

Somente em fevereiro até o último dia 27, foram registrados 2001 focos em Roraima, um recorde histórico da série iniciada em 1998. Um único dia, 20 de fevereiro, teve impressionantes 538 registros. O mês de janeiro, com 604 focos, foi o pior resultado desde 2017.

Desde o início do ano, o Estado responde por 29,8% dos registros de focos de queimadas do Brasil, seguido por Mato Grosso, com 17,4% (1.525), e Pará, com 10,1% (554).

Apenas no bioma Amazônia, conforme os dados, Roraima responde por 53% dos focos identificados.

Dos 15 municípios do Estado, nove tiveram reconhecido no início da semana situação de emergência pelo governo federal devido à seca e às queimadas. Essa iniciativa facilita às prefeituras terem acesso a recursos para mitigar os efeitos.

As queimadas também avançam sobre terras indígenas no Estado. Dos 10 maiores focos registrados nesse tipo de território este ano, sete estão em Roraima, com os três primeiros lugares: respectivamente, TI Yanomami, com 250 focos somente no Estado, sem contar a parte amazonense; TI Raposa Serra do Sol, com 205 focos; e TI São Marcos, com 71 registros.