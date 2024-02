S&P e Nasdaq têm fechamentos recordes após dados de inflação reforçarem cenário de corte nos juros

Operadores aumentaram as apostas de que o Fed cortará a taxa de juros em junho, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME, depois que um relatório do Departamento de Comércio dos EUA mostrou que os preços dos EUA aumentaram em janeiro, em linha com as expectativas, em meio a fortes altas nos custos de serviços, enquanto a inflação anual foi a menor em três anos.

"Sem uma espécie de surpresa "hawkish" (agressiva contra a inflação) aqui, o que não aconteceu, foi suave ou pelo menos em linha, então não há nenhuma razão real para o mercado esperar que o Fed se torne mais "hawkish" do que já delineou", disse Ross Mayfield, analista de estratégia de investimentos da Baird.

O Dow Jones subiu 0,12%, para 38.996,39 pontos. O S&P 500 ganhou 0,52%, para 5.096,27 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,90%, para 16.091,92 pontos.

O Nasdaq encerrou acima de seu fechamento recorde anterior de 16.057,44, registrado em 21 de novembro de 2021, enquanto o S&P 500 superou seu recorde de fechamento de 5.088,80, estabelecido na semana passada.

No mês, o S&P 500 ganhou 5,17%, o Nasdaq saltou 6,12% e o Dow Jones subiu 2,22%. Cada um dos três principais índices registrou uma alta em fevereiro, seu quarto avanço mensal consecutivo. O índice Russell 2000 Small Cap subiu 5,45% no mês.

O presidente do Fed de Atlanta e membro votante, Raphael Bostic, enfatizou a adoção de uma abordagem baseada em dados para a política monetária, dizendo que seria um caminho acidentado para a meta de inflação de 2% do Fed, e repetiu sua opinião de que vê o banco central cortando as taxas "no meses de verão" (nos EUA).