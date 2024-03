Haddad diz que alta de 2,9% do PIB em 2023 passa confiança e reitera expectativa de 2,2% para 2024

"Nós continuamos mantendo a nossa projeção de 2,2% neste ano", acrescentou, classificando o número esperado para 2024 como "comedido". Segundo o ministro, já "tem gente falando em mais".

O IBGE divulgou nesta sexta-feira que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 2,9% no ano passado, diante de um desempenho recorde da agropecuária, mas com estagnação no quarto trimestre.

Para este ano, Haddad pontuou que a continuação do ciclo de crescimento econômico no Brasil dependerá, principalmente, do comportamento da inflação, do contínuo afrouxamento da política monetária pelo BC e do controle das contas públicas.

Ele também disse que serão necessários mais investimentos no país, para que a economia possa crescer de forma "saudável", e a aprovação de reformas econômicas adicionais no Congresso, o que permitiria um crescimento mais "estrutural" do que "conjuntural".

"Com investimento você cresce sem risco inflacionário... essa é a forma mais saudável de crescer", afirmou.

Questionado sobre a arrecadação federal em fevereiro, Haddad afirmou que o governo está vendo uma evolução "bastante compatível" com janeiro, quando as contas públicas registraram a melhor arrecadação para todos os meses da série histórica da Receita Federal, iniciada em 1995.