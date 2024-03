Indústria da zona do euro registra contração em fevereiro pelo 20º mês, aponta PMI

"A recessão industrial de um ano da zona do euro não está chegando ao fim. A produção diminuiu novamente no mesmo ritmo do mês anterior, principalmente devido a Alemanha e França", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

As fábricas da zona do euro reduziram o número de funcionários pelo nono mês e, como vem acontecendo há quase dois anos, os pedidos em atraso foram reduzidos já que as fábricas tentaram se manter ativas. O índice de novos pedidos ficou abaixo de 50 pelo 22º mês.

Ainda assim, em um sinal encorajador, o índice de produção futura, um indicador de otimismo, manteve-se em 57,1, nível mais alto desde abril passado.

(Reportagem de Jonathan Cable)