Mercado Pago anuncia novo chefe no Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - O Mercado Pago, do Mercado Livre, anunciou nesta sexta-feira André Chaves como novo vice-presidente sênior do banco digital no Brasil.

Chaves, que está desde 2020 na companhia, vai suceder Tulio Oliveira, que passará a ocupar o cargo de vice-presidente sênior de Finanças do Mercado Livre -- liderado desde 2018 por Tiago Azevedo, que deixará o grupo.

Na semana passada a companhia reportou receita líquida 42% maior no quarto trimestre versus mesmo período de um ano antes, de 4,26 bilhões de dólares. Na área de fintech da empresa, o Mercado Pago, a receita líquida trimestral cresceu 34% ano a ano.