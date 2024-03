Negociações da OMC estão em impasse em Abu Dhabi, sem avanço à vista

No quinto dia da reunião ministerial, muitos ministros já haviam ido para casa, embora o Comissário Europeu de Comércio, Valdis Dombrovskis, e o indiano Piyush Goyal tenham permanecido.

Mais de 15 horas após o término do prazo original, os delegados foram vistos nesta sexta-feira entrando com xícaras de café nas salas de reunião onde o acesso da mídia é restrito, enquanto outros estavam de cabeça baixa examinando documentos ou digitando com urgência em telefones celulares. Um deles simulou estar puxando o pino de uma granada de mão.

A reunião bienal de alto nível dos ministros do comércio de todo o mundo está tentando revisar as regras do comércio global em uma ampla gama de questões, desde pesca e agricultura até comércio eletrônico.

"Nada bom", disse um embaixador da OMC, resumindo o estado atual das negociações. Um documento distribuído pela OMC disse que "o tempo está se esgotando". "A esperança de todos é que esse adiamento permita que se chegue a um acordo", disse o documento.

A porta-voz da OMC, Ismaila Dieng, disse que as discussões foram "intensas e difíceis".

A Índia, juntamente com a África do Sul, se opôs à extensão de uma moratória sobre as tarifas de comércio digital -- uma medida que tem o apoio esmagador da maioria dos governos e das empresas.