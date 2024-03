Novas reuniões do G20 podem terminar sem comunicado conjunto, mas Brasil busca consenso, diz coordenadora

Para a próxima reunião da trilha financeira do G20, que ocorrerá às margens das reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI), em Washington, Rosito afirmou que as prioridades serão reforma dos bancos multilaterais de desenvolvimento (MDBs) e financiamento do desenvolvimento climático.

Os temas guardam estreita conexão com o apelo do Brasil sobre a necessidade de canalização de recursos maciços para os países, especialmente os mais pobres, lidarem com desafios impostos pelas mudanças climáticas.

Neste contexto, a presidência brasileira do G20 está planejando realizar um evento lateral que trate da atuação das agências de rating na avaliação dos bancos multilaterais de desenvolvimento, para que possam considerar aspectos que são mais específicos dessas instituições. A discussão se dá em meio a uma pressão dos países para que os bancos de desenvolvimento consigam ampliar a alavancagem de recursos de forma a aumentar a capacidade de financiamento.

Rosito afirmou que hoje há diferentes interpretações quanto à possibilidade de o capital exigível dos MDBs poder ser também considerado para efeitos de rating, já que em última instância esse montante é garantido pelos Tesouros dos países membros.

O capital exigível é o montante que cada país-membro teria que aportar caso fosse chamado a isso, e compõe a maior parte do capital total dos MDBs, em contraposição ao capital realizado, que corresponde ao valor que foi efetivamente pago pelos países.

A secretária destacou que os brasileiros Ilan Goldfajn, que é presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e a ex-presidente Dilma Rousseff, que comanda o New Development Bank (NDB), conhecido como o banco dos BRICS, estão trabalhando em estreita colaboração com o governo, com Dilma coordenando discussões sobre como os MDBs poderiam avançar na mobilização de recursos.