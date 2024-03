Setor manufatureiro dos EUA está com dificuldades para se recuperar, mostra ISM

WASHINGTON (Reuters) - O setor industrial dos Estados Unidos recuou ainda mais em fevereiro, com uma medida de emprego nas fábricas caindo para o nível mais baixo em sete meses, em meio ao declínio de novos pedidos.

O Instituto de Gestão do Fornecimento (ISM, na sigla em inglês) informou nesta sexta-feira que seu PMI industrial caiu de 49,1 em janeiro para 47,8 no mês passado. Esse foi o 16º mês consecutivo em que o PMI permaneceu abaixo de 50, o que indica contração no setor industrial.

Esse é o período mais longo no vermelho desde o período de agosto de 2000 a janeiro de 2002. Economistas consultados pela Reuters previam que o índice subiria para 49,5. De acordo com o ISM, uma leitura do PMI abaixo de 42,5 ao longo do tempo indica uma contração da economia em geral. Essa orientação foi revisada para baixo, ante 48,7 anteriormente.