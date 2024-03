Wall St cai na abertura após rali recente; mercado aguarda dados econômicos 

(Reuters) - As ações norte-americanas abriram em baixa nesta segunda-feira, depois que o S&P 500 e o Nasdaq fecharam em picos recordes na sessão anterior, com os investidores fazendo uma pausa no início de uma semana repleta de dados importantes sobre empregos e com fala do chair do Fed, Jerome Powell, no Congresso.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,30%, para 38.968,77 pontos, logo após a abertura. O S&P 500 abriu em baixa de 0,12%, para 5.130,99 pontos, enquanto o Nasdaq Composite cedia 0,07%, para 16.264,21 pontos.

(Por Ankika Biswas)