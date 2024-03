Crescimento de serviços no Brasil atinge em fevereiro pico de 19 meses, mostra PMI

“A aceleração do crescimento em ambas as categorias mostra que a demanda interna mais alta impulsionou o ritmo da expansão econômica em todo o setor privado, o que é um bom sinal para o PIB do primeiro trimestre", avaliou a diretora associada de economia da S&P Global Market Intelligence, Pollyanna De Lima.

“Parece que a incerteza política diminuiu um pouco, pelo menos por agora, com a efetiva recuperação da confiança nos negócios devido a incentivos governamentais e à liberação de investimentos industriais."

Os novos negócios no setor de serviços, de acordo com a S&P Global, subiram no ritmo mais acelerado desde outubro de 2022, com os participantes da pesquisa citando o fortalecimento da demanda por serviços, publicidade eficaz e eventos de vendas bem-sucedidos.

Diante disso, os fornecedores de serviços contrataram funcionários adicionais em fevereiro tanto em período integral quanto em meio período, além de estagiários. No entanto, a taxa geral de crescimento de emprego desacelerou em meio a cortes de custos e capacidade ociosa em algumas empresas.

O mês ainda foi marcado por aumento nas pressões inflacionárias, com as empresas respondendo a uma alta mais acentuada nas despesas operacionais com o maior aumento dos preços de venda desde maio de 2023.

A sequência de aumentos nos preços médios cobrados chegou a quase três anos e meio, com a taxa de inflação em um pico de nove meses. As empresas que aumentaram preços citaram repasse de maiores encargos para os clientes.