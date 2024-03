Dólar tem leve alta em meio a decepção com China, expectativa por dados dos EUA e Powell

"O discurso do Fed de amanhã tende a indicar se as apostas para o corte de juros americano se mantêm para o final do segundo trimestre ou se elas podem ser antecipadas", disse Matheus Massote, especialista de câmbio da One Investimentos.

"Além do discurso do Powell, nosso olhar se volta para os dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos que, se acima do esperado, invertem as apostas e alongam a expectativa do prazo para o corte de juros, até porque uma economia acelerada pode trazer mais inflação e o mandato do Fed atual é de a conter a todo custo."

A expectativa é de que o relatório de empregos do governo dos EUA, a ser publicado na sexta-feira, mostre abertura ainda sólida de 200 mil vagas de trabalho, contra 353 mil em janeiro.

Em segundo plano ficava a agenda das autoridades brasileiras nesta terça-feira. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pode se reunir com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para debater a agenda do governo no Congresso, e no fim do dia, o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, dá palestra em evento em São Paulo.

Na véspera, a moeda norte-americana à vista fechou em queda de 0,12%, a 4,9488 reais na venda.