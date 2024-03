Taxas de juros recuam em linha com exterior e após queda em expectativa de inflação de 2024

Já a taxa para janeiro de 2027 estava em 9,865%, ante 9,938%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 10,125%, de 10,188% no dia anterior. O contrato para janeiro de 2031 marcava 10,54%, ante 10,603%.

Segundo participantes do mercado, esse movimento acompanhou a queda das taxas dos títulos do governo dos Estados Unidos. O rendimento do Treasury de dez anos --referência global para decisões de investimento-- caía 8,40 pontos-base, a 4,135%, ajustando-se após alta na véspera.

Operadores citavam clima de espera no mercado antes da divulgação de dados de emprego norte-americanos e de falas do chair do Federal Reserve, Jerome Powell.

No Brasil, analistas consultados pelo Banco Central reduziram novamente a expectativa para a inflação neste ano e melhoraram a perspectiva de crescimento econômico, de acordo com a pesquisa Focus divulgada nesta terça-feira, o que alguns participantes do mercado também apontaram como fator por trás do fechamento da curva de juros.

Agora, a expectativa para a alta do IPCA este ano é de 3,76%, contra 3,80% na semana anterior. No entanto, a inflação segue sendo calculada em 3,51% em 2025 e 3,50% nos dois anos seguintes, acima do centro da meta para esses respectivos períodos: 3,0%.